Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4. dönemindeki ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında Gornik Zabrze ile oynarken, Teknik Direktör İsmail Kartal 4. dönemindeki ilk maçına taraftarları önünde çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezonun ilk maçında yeni transferlerden Nathan Ake'ye de görev verdi. Kalede Mert Günok'a eldiveni teslim eden Kartal, en uçta Talisca'yı kullandı. Geçtiğimiz sezon stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde sol bekte başladı.

Ake 11'de, Greenwood yedek

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de ilk resmi maçta kadroya dahil oldu. Hollandalı stoper Nathan Ake mücadeleye 11'de başlarken, Mason Greenwood ise kulübede yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'in tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

İrfan Can Kahveci, 289 gün sonra Fenerbahçe formasıyla

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren ve geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmasının ardından devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe forması giyen İrfan Can, 289 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giydi.

İsmail Kartal'ın 4. döneminde ilk maçı

Haziran ayında yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun futbol A takımının başına getirdiği İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçına Gornik Zabrze karşılaşmasıyla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar 65 yaşındaki teknik adama yoğun destek verirken, sık sık "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratında bulunuldu. Kartal, daha önce 2014-2015, 2021-2022 (sezonun ikinci yarısı), 2023-2024 sezonlarında sarı-lacivertlileri çalıştırdı.

Dirk Kuyt'a tribünlerden ilgi

Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında top koşturan ve bu süreçte şampiyonluk da yaşayan Dirk Kuyt, sezon öncesi yardımcı antrenörlük görevine getirilirken, bugünkü maçta da taraftarlar tarafından ilgi gördü. Kuyt'ın saha kenarına çıkmasıyla alkışlanırken, Hollandalı teknik adam da tribünleri selamladı.

Taraftarlardan tam destek

Fenerbahçe sahasında 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Yönetim tarafından Maraton Alt Tribünü'ne maç öncesi sarı tişörtler dağıtıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala stat hoparlöründen anons yapılırken, taraftarlar sarı tişörtleriyle Maraton Alt Tribünü'nde tek renkte bütünlük sağladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterileri yapılırken, taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı