Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Geniş Video İzle
Güncelleme:

MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'nin aldığı 1 maç ceza sonrası bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada Mauro Icardi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir fotoğrafını kullanan Sarı-lacivertli kulübün Selahattin Baki imzalı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (5)

OSMAN ACAR:

gs kollanmaya devam her zaman olduğu gibi

34
36
yanıtYanıtla
VATANSEVER:

SİCARDİİİİİ saplamanın mucidiiiiii

27
23
yanıtYanıtla
vedat cici :

utanmazsın ezikbahçe penaltılar ama ok dimi şampiyon tün hakemlere karşı genede ASLAN

4
10
yanıtYanıtla
nurullah acar:

Cezalar normal’de persembe gunu aciklanir neden buqun aciklandi acaba 1 maclik cezasi antalya macinda yok bjk mac’inda hazir olsun enteresan

7
4
yanıtYanıtla
ercan gurbhetchi:

uydurma penaltılarla ilerleyen fb, montajı kimin yaptırdığı malum tiktok(!) MONTAJ videosu ile ceza alan (futbol tarihinde ilk) icardi için açıklama yayınlamış:))))) Yarın yüzszlüğü ilerletip TF(ener)F den maçlara çıkmadan 3 puan talep edecektir fb. 3 puan verilince de 4 puan isteriz diyecektir. Samet in elini, djiku nun yumruğunu,tadiç e çıkmayan kırmızıları fb alanya ve fb kpaşa skandalarını unutturamazsınız!!! UEFA FIFA savcılık bu maçları incelemeli İLAHİ ADALET ŞAŞMAZ

1
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title