Fenerbahçe'den Hakem Eleştirisi
Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı yendiği maç sonrası hakem kararlarını eleştirdi ve MHK Başkanı'nın ilişkileri araştırılmalıdır dedi. Komsuoğlu, maçta yaşanan hakem hataları için TFF'ye hesap sorma çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kazandı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu dün gece bir açıklamada bulundu ve "MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır." dedi.

Sertaç Komsuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ağlayacaksanız oynamayalım , sabaha kadar oynansa yine kimin kazanacağını siz de biliyorsunuz…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
