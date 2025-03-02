Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerden taraftarlara yönelik yapılan videolu paylaşımda "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yapılan bu paylaşıma Fenerbahçelilerden beğeni ve yorum yağdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılıların zirvedeki rakibi Fenerbahçe, Cimbom'un 2 puanlık kaybının hemen ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞTILAR
Saat 20.30'da Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı videolu paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı, taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
FARK 4'E İNEBİLİR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.