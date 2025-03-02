Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılıların zirvedeki rakibi Fenerbahçe, Cimbom'un 2 puanlık kaybının hemen ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞTILAR

Saat 20.30'da Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı videolu paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı, taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

FARK 4'E İNEBİLİR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.