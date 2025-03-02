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Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım

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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerden taraftarlara yönelik yapılan videolu paylaşımda "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yapılan bu paylaşıma Fenerbahçelilerden beğeni ve yorum yağdı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılıların zirvedeki rakibi Fenerbahçe, Cimbom'un 2 puanlık kaybının hemen ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞTILAR

Saat 20.30'da Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı videolu paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı, taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım

FARK 4'E İNEBİLİR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hakemlerle omuz omuza demek istiyor sanırım. İlk 6 sıradaki takımların hiçbirini yenemeyen bir takım nasıl ikinci sırada yer alabiliyor sanıyorsunuz....

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Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan jose mourinhio'nun fenerbahçesi geliyor hakeme dua edei cakma penaltı ile size bir puan hediye etti..çok kötü oynuyorsunuz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu maçta omyz omuza olmanıza gerek yok zaten Emra abiniz yatacak size...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıŞahin Şeker:

Son gülen iyi güler, ağlamaya devam . Bir çiçekle bahar gelmez ,bükemediginiz bileği öpeceksiniz.

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