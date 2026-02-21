Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2 farklı kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecana soktu.

'İNAN FENERBAHÇE!'

Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşımda pazartesi günü oynanacak zorlu Kasımpaşa mücadelesi öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım: