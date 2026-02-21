Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım
Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray maçı biter bitmez sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından sosyal medyada 'Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe' mesajı paylaştı.
  • Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe'nin paylaşımı, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2 farklı kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecana soktu.

'İNAN FENERBAHÇE!'

Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşımda pazartesi günü oynanacak zorlu Kasımpaşa mücadelesi öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

şimdi Fenerbahçe zamanı adalet ve hak yerini buluyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fenerli topçular saha da yürüyor bunlar da sıvama derdinde

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıHaber Muavini:

MGK Erkan Arslan, Tom ve Tomarzalı... Bu gece iyi yediniz... Hatta yediğiniz ağzımızdan çıkmış ;)) Sahura kalkmayın siz bugün :)) Çok yemişler çok Batlıcanı :))

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıShef :

Rakip mutlaka Kırmzı kart görür. bir yere not edin, görürsünüz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Yasin kol var zaten, fenerin rakiplerine kırmızıyı kime verecek ki başka

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray bizi bazen üzmüştür ama Fenerbahçe hiç üzmez her daim yolumuzu açarlar kasım şubat arası bi gaza geliyorlar sonrası yatışşş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

