Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi öncesinde taraftarları için dikkat çeken bir paylaştım yaptı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki dev maç öncesinde "Büyük Fenerbahçe taraftarı: Sen bu takımın ruhusun!" başlığıyla yaptığı paylaşımda taraftarına seslendi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin taraftarları için paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor.

Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!

Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak,

Saracoğlu sevgimizle,

Gökyüzü sesimizle çınlayacak!

Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!

Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!

90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!

İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.

Son ana kadar hep birlikte!

Unutma! Sen bu takımın ruhusun!

Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…

Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"

GALATASARAY DA TARAFTARLARINI UYARDI

Öte yandan Galatasaray da deplasman tribününde yer alacak taraftarları için bir uyarı metni yayınladı. Sarı kırmızılı kulüpten "Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gidecek Büyük Galatasaray Taraftarı'nın dikkatine!" başlığıyla yapılan duyuruda "Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 15.45'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 16.45'te Kadıköy'e hareket edilecektir. Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarlarımız için Passolig gişesi açılacak olup, Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik Passolig kart verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.