Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, EuroLeague şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gönderme yapan Hakan Safi, ''Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız.'' dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, EuroLeague kupasının ardından çarpıcı konuşarak ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaptı.

'İNANILMAZ OYNADIK'

Güzel bir oyun oynadıklarını belirten Hakan Safi, "Bu ikinci şampiyonluğumuz. İlki 2017'de İstanbul'da olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Çok zorlu maçlar oldu. Cuma günü kazanınca bugün kazanacağımıza emindik. İnanılmaz oynadık. Çok güzel oynadık.' dedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

'EN ÇOK YİNE BİZ KONUŞULACAĞIZ'

Bu şampiyonluğun Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının önüne geçtiğini belirten Safi, 'Bu şampiyonluk önce Ali başkanımıza, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, antrenörümüze hayırlı olsun. Doya doya yaşayalım. Bugün, gerçek bayramımız oldu. Kimileri bugün Yenikapı'da bir şeyler kutluyor. Bu şampiyonluk, onların üstüne gidiyor. En çok yine biz konuşulacağız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kuş beyinli Yenikapı doldu eğlence hala devam ediyor. Bu ülke, futbolun dışındaki sportif faaliyetlerdeki başarıyı bir gün kutlar.

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıdnbgjb7wk4:

yeni kapıya gidinde görün

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

oğlum bunlar şakamı?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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