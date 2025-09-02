Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi
Haber Videosu

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson için bir transfer videosu yayımladı: Sarı-lacivertliler, ezeli rakibe Galatasaray'a göndermede bulunarak videoya Galatasaraylı taraftarın ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarını ekledi. Ayrıca videoda yüzü gözükmeyen bir kişinin üzerinde ''Mutsuz surat emojisi'' yer alan tişört giydiği gözlemlendi.

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Öte yandan Fenerbahçe, Ederson'un transfer videosunda Galatasaray'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaraylı taraftarın 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratlarını videoya ekledi. Öte yandan videoda yüzü gözükmeyen bir kişinin üzerinde 'Mutsuz surat emojisi' yer alan tişört giydiği görüldü.

İşte o kare;

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Hikmet Çetin ile bir araya gelen Bahçeli'den CHP'ye salvolar

Sürpriz isimle bir araya gelen Bahçeli'den CHP'ye salvolar
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Daha gollerini atmaya başlamadan Fenerbahçe tarihine geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Uğurcan dan bile daha maliyetli olduğu söyleniyor. O maliyete rağmen bir sürü gol yiycek bakın görün. Sonra bunu da tazminat verip kovmak zorunda kalacaklar morinyo gibi. :)

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Bu şerefli kulübe bir de kıyak yapıyorsun Dursun başkan bunlara yapmayacaksın iyilik böyle alırsın geri işte

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYargic:

Senin de sonun mutfakta tencere tava ile gönderilmek olacak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Aziz Yıldırım'ın yakın dostu Abdullah Kiğılı desteklediği başkan adayını açıkladı

En yakın dostu taraf değiştirdi: Aziz beyle küsüm, Ali Koç kazansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.