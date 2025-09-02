Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Öte yandan Fenerbahçe, Ederson'un transfer videosunda Galatasaray'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaraylı taraftarın 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratlarını videoya ekledi. Öte yandan videoda yüzü gözükmeyen bir kişinin üzerinde 'Mutsuz surat emojisi' yer alan tişört giydiği görüldü.

İşte o kare;