Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi
Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson için bir transfer videosu yayımladı: Sarı-lacivertliler, ezeli rakibe Galatasaray'a göndermede bulunarak videoya Galatasaraylı taraftarın ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarını ekledi. Ayrıca videoda yüzü gözükmeyen bir kişinin üzerinde ''Mutsuz surat emojisi'' yer alan tişört giydiği gözlemlendi.
Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
RESMİ İMZALAR ATILDI
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.
GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME
Öte yandan Fenerbahçe, Ederson'un transfer videosunda Galatasaray'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaraylı taraftarın 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratlarını videoya ekledi. Öte yandan videoda yüzü gözükmeyen bir kişinin üzerinde 'Mutsuz surat emojisi' yer alan tişört giydiği görüldü.
İşte o kare;