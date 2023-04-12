Fenerbahçe'den ezeli rakibine gönderme: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yapılan paylaşımda, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Son zamanlardaki paylaşım ve çıkışlarıyla gündeme gelen Galatasaray'a ezeli rakibi Fenerbahçe sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"ELİNİZDE HER NE VARSA AÇIKLAMANIZI BEKLİYORUZ"

Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımda Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap vererek, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

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Fenerbahçe, 21 Mart tarihinde "2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.

İşte o paylaşım;