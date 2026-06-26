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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk etap antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, dar alanda pas oyunlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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