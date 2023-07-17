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Daha lig başlamadan gerilim tavan yaptı! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in açıklamalarına jet hızında yanıt

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında TFF'nin daha önce karar verdiği iddiasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun komisyon oluşturması kararına tepki gösteren Galatasaray'a yanıt verdi. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, 28 şampiyonluk talebi için kulübün daha önce başvuruda bulunmadığını ve Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN GEÇMİŞTE TAHKİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ YALANI HAKKINDA

Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Daha önceki Federasyonlar bilmiyorlar mıydı hangi şampiyonluğun geçerli olup olmayacağını? TFF'nin şapkasını önüne koyup yeniden düşünmesi lazım. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük husus geçmiş federasyonların aldığı kararın yok sayılması. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek böyle bir karar alıyorsun. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in açıklamlarına jet hızında yanıt

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Tunahan Altundal:

Utanmaz arlanmaz bunlar şike yap dünyaya rezil ol sonra başarı elde edemeyince yine aynı yöntemle 5 yıldız tak bunlara biri neden dur demiyor suç işliyor 5 yıldız takıyor formaya maça 5 yıldızlı firma ile çıkıyor şimdi de kabadayılık tasliyor koç efendi ülke hukuk devleti eğer bu işe göz yumulur bunlara 5 yıldız verirlerse yazıklar olsun

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Zeki Anti:

Utanmaz şikeciler, utanmazlıklarına bir yenisini daha ekleyip haketmedikleri yıldızları formalarına diktirdirler. Federasyon başına zaten kendi yönetim kurulundaki adamıda koymuşlar başka bir şey demeye gerek var mı?

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