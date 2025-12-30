Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Christopher Nkunku transferi için AC Milan ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına süreci hızlandırdığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN NKUNKU HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Christopher Nkunku transferi kapsamında AC Milan ile resmi görüşmelere başladı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Transfer gündeminde yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe ile AC Milan arasında Nkunku için resmi temaslar başladı. Görüşmelerin oyuncunun şartları ve transfer formülü üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

AC Milan, Christopher Nkunku için 35 milyon euro talep etti. Fenerbahçe ise bonservis bedelini aşağı çekmek adına pazarlıklara başladı. Transfer gerçekleşirse Tedesco, Nkunku'yu hem '9' numara hem de Duran'a yakın 'ikinci forvet' olarak kullanmayı planlıyor.

NKUNKU'NUN PROFİLİ

Hücum hattında çok yönlü bir oyun yapısına sahip olan Nkunku; forvet arkası, kanat ve santrfor bölgelerinde görev alabiliyor. Hızı, dripling kabiliyeti ve bitiriciliğiyle Avrupa'da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF: HÜCUMA YILDIZ TAKVİYESİ

Sarı-lacivertli yönetimin, sezonun ikinci yarısı öncesi hücum hattına üst seviye bir takviye yapmayı planladığı ve Nkunku transferinin bu doğrultuda gündemde olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU MERAK KONUSU

Fenerbahçe ile Milan arasında yürütülen resmi görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, tarafların önümüzdeki günlerde süreci netleştirmesi bekleniyor.