Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'A OLAY GÖNDERME

Sarı-lacivertli takım, 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından olay yaratacak göndermeli bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;

''BOĞAZIN TEK HAKİMİ FENERBAHÇE'DİR''

Sarı-lacivertliler, bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak ''Bu inkar edilemez bir gerçek. Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir'' ifadelerini içeren video paylaştı.