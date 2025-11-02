Haberler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Güncelleme:
Fenerbahçe, 3-2 kazanılan Beşiktaş galibiyetinin ardından rakibine göndermeli bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda ''2 avans 3'te biter'' ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertliler, bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak ''Bu inkar edilemez bir gerçek. Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir'' ifadelerini içeren video paylaştı.

  • Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından '2 avans 3'te biter' ifadeleri kullanıldı.
  • Fenerbahçe, 'Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir' ifadesini içeren bir video paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'A OLAY GÖNDERME

Sarı-lacivertli takım, 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından olay yaratacak göndermeli bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak gönderme

''BOĞAZIN TEK HAKİMİ FENERBAHÇE'DİR''

Sarı-lacivertliler, bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak ''Bu inkar edilemez bir gerçek. Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir'' ifadelerini içeren video paylaştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

tam bir mahalle takımısı Fenerbahçe

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

YİNE DE BİR F.TTOŞ SARAY DEĞİLİZ ŞÜKÜR... F.TTOŞ TOHUMU

yanıt9
yanıt3
Haber YorumlarıDadak:

Bjk 5,6 atacağı maçı saçma sapan kırmızı kart yüzüne kaynetti

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

utanma olmayınca sevinen sevineneü

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

EVET YA DÜN DEĞİL Mİ? H.AYSİYETSİZ F.TÖ ÇOCUKLARI BERABERE KALDILAR AMAGENE SEVİNDİLER :)))

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıGoethegitme:

Yenilince yapı var,yenince cıstak cıstak En boş işlerden şu top mevzusu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
