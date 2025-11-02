Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler
Fenerbahçe, 3-2 kazanılan Beşiktaş galibiyetinin ardından rakibine göndermeli bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda ''2 avans 3'te biter'' ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertliler, bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak ''Bu inkar edilemez bir gerçek. Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir'' ifadelerini içeren video paylaştı.
- Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'A OLAY GÖNDERME
Sarı-lacivertli takım, 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından olay yaratacak göndermeli bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.
''BOĞAZIN TEK HAKİMİ FENERBAHÇE'DİR''
Sarı-lacivertliler, bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak ''Bu inkar edilemez bir gerçek. Boğazın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir'' ifadelerini içeren video paylaştı.