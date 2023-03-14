Fenerbahçe'den babasının aldığı kulübe transfer olan Eren Bayraktar, ilk resmi maçına çıktı

3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'u resmi işlemleri henüz yapılmasa da satın alan Faruk Bayraktar, daha önce transfer ettiği 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar'ı kulüpte profesyonel yaptı. Genç oyuncu babasının kulübünde ilk resmi maçına çıktı.

Uzun zamandır ekonomik sıkıntılar çeken ve çalışanların maaşlarını bile ödeyemeyecek hale gelen Belediye Derincespor'un Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetimi, ilçenin takımının satılmasından yana olmadıklarını, kulübün biraz destekle kalkınabileceğini belirtmişlerdi. Fakat işler istedikleri gibi gitmeyince kulübü Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Faruk Bayraktar'a sattılar.

EKONOMİK SIKINTILAR ÇEKEN KULÜBÜ SATIN ALDI

Kulübün amatör liglere düşmemesi için satış konusunda Sapancalı iş insanı, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Faruk Bayraktar ile masaya oturarak anlaşma sağlamıştı. Resmi işlemler henüz tamamlanmış olmasa da kulüp, Faruk Bayraktar tarafından satın alındı.

OĞLUNU PROFESYONEL YAPTI

Bugün oynanan Ağrı 1970 Spor maçında Faruk Bayraktar'ın 19 yaşındaki oğlu Eren Bayraktar da babasının satın aldığı Belediye Derincespor formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 65. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu, ilk resmi maçında 25 dakika sahada kaldı.