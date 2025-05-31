Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı
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Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, gelecek sezonda da Türkiye'de kalabilir. Dzeko'nun menajeri, Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Sarı-lacivertlilere veda eden Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, gelecek sezonda da Süper Lig'de forma giyebilir.

BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞME

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Dzeko'nun menajeri, geçtiğimiz günlerde RAMS Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Dzeko'nun menajerinin 39 yaşındaki yıldızı İstanbul ekibine önerdiği belirtilirken, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın da Dzeko'nun transferine sıcak baktığı ve deneyimli oyuncunun kendilerine fayda sağlayacağını düşündüğü ifade edildi. RAMS Başakşehir Kulübü'nün şu an için Dzeko'ya resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı. Boşnak golcü, 100. maçına çıkmak istemeden bugün Türkiye'den ayrıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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