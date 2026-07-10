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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde core, kuvvet, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenman yaptı. Yarın Pogon Szczecin ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da Hofmann Personal Stadion'da oynanacak mücadele TV100'den ekranlara gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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