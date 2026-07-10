Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da Hofmann Personal Stadion'da oynanacak mücadele TV100'den ekranlara gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı