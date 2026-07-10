Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın Pogon Szczecin ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.