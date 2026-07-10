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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core ve kuvvet hareketleriyle başlayıp taktiksel çalışmalarla biten bir antrenman yaptı. Yarın Pogon Szczecin ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın Pogon Szczecin ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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