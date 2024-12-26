Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, ocak ayında yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

SZALAI İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Bordo-mavililerde stoper transferi için birçok isim gündeme gelirken yazın listede yer alan Attila Szalai de ocak ayı için adaylardan biri. Milliyet gazetesinde yer alan haberde Trabzonspor'un ara transfer döneminde Szalai için tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi.

Haberde, Kopenhag forması giyen Kevin Diks'in de listedeki isimlerden biri olduğu ancak Szalai transferine öncelik verildiği ifade edildi. Fenerbahçe'den 2023/24 sezonunda Bundesliga ekibi Hoffenheim'a imza atan Attila Szalai, geçtiğimiz sezonun ikinci bölümünü Freiburg'da kiralık olarak geçirdi.