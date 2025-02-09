Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Açıklama, "Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin. Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

"40 YILDIR TÜRK SPORUNU KİRLETİYORLAR"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası olay tepki

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, kenardan gelen talimat sonrası 34. dakikada sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

sanırsın Türk futbolunu temizlemeye çalışan bunlar...şikeciler

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Tamamda fenev seni niye gerdi bu olay.Adanayla danışıklı dövüş yaptığınız besbelli.Demek ki adana fenev maçının sonucu şimdiden belli gibi.

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Haber YorumlarıMurat Yildirim:

Ali koçtan sonra başladı 100 yıldır böyle bişey yoktur a bi açun şırıfsızı

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

REZİLBAHCE RİZE MACINA BAKSIN.

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Haber YorumlarıCarsambali:

Senin macinda da hakem yanlis karar verirse rakibin aleyhine,o da cekilsin o zaman sahadan..Mertens bunu kac mac yapiyor,hic hakemler takimlar yada oyunculari analiz etmiyormu kimin ne tuhaf hareketi var diye...Var niye hakemi cagirmiyor..Mertens'e sari kart vereceksin..fb ile Gs turk futbolun icine ediyor yillardir..Ve Devletin gucu yetmiyor bunlara..!

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Haber YorumlarıBidüşün:

Rezilsin galatasaray

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Haber Yorumlarırm8ddnpbjw:

Yapı diye diye milleti futboldan soğuttunuz,Çekileceksin madem neden penaltı sonrası çekilmedin.Ads onca futbolcunun parasını ödemedin uefa ya şikayet edildin şimdi senaryo çiziyorsun.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hepsi planlı hepsi. Galatasaray a çamur atmak istiyorlar. Yoksa ligden bir umudu olmayan takım niye çekilsin? Kim bilir neler planladılar millet eskisi gibi yutmuyor bu oyunları. İnsanlar uyandı son 15 yıldır. Eski toplum yok artık.

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Haber Yorumlarır89xdfqk7g:

Ya siz ne arsız bir camiasınız. Hakemi aldatmaya yönelik bir hareket varsa VAR ne işe yarıyor? Ki yabancı VAR hakemini isteyen de sizsiniz. Bu ligde, özellikle bu sezon ittire kaktıra şampiyonluğa ortak edilen bizzat sizin takımınız. İşinize bakın

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Haber YorumlarıJokerAllame:

0E ccgu gese

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