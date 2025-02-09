Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

"40 YILDIR TÜRK SPORUNU KİRLETİYORLAR"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, kenardan gelen talimat sonrası 34. dakikada sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.