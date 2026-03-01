Haberler

Fenerbahçe'den açıklama: Takımımızdan 4 kişi Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kaldı

Fenerbahçe'den açıklama: Takımımızdan 4 kişi Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kaldı
Güncelleme:
Fenerbahçe, bölgede meydana gelen patlamalar sonucu uçuşların durdurulması nedeniyle basketbol takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 1 oyuncu ve 2 çalışanın Abu Dabi ve Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı.

  • Fenerbahçe Basketbol takımının Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Solak Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kaldı.
  • Mahsur kalma nedeni, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemesi sonucu bölgede yaşanan uçuş iptalleri ve havaalanlarındaki uçuşların güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurulmasıdır.
  • Fenerbahçe, ekibin İstanbul'a getirilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli adımlar attığını açıkladı.

Fenerbahçe, Basketbol takımının Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un da içinde olduğu 4 kişinin bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığını duyurdu.

FENERBAHÇE BEKO'DA 4 KİŞİ DUBAI VE ABU DABI'DE MAHSUR KALDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı. Jasikevicius dışında oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Solak'ın da Abu Dabi'de kaldığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

Cemre Yıldız
Haberler.com
