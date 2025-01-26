Fenerbahçe'den 10 dakikada tarihi geri dönüş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler maçın ikinci yarısının ilk 10 dkaikasında bulduğu 3 golle öne 2 farklı üstünlüğü yakaladı

EN-NESYRI'DEN 2 GOL BİRDEN

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikasında Göztepe savunmasının hatası sonrası Youssef En-Nesyri ile 1-1'i buldu. Fenerbahçe'de 53. dakikada soldan kazanılan korneri Filip Kostic kullandı. Kostic'in ortasında En-Nesyri bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi.

OĞUZ'DAN JENERLİKLİK GOL

En-Nesyri'nin gollerinin ardından 55. dakikada ise sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

İşte o gol ;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS