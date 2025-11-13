Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yükselişinin sırrı, Başkan Sadettin Saran'ın oyuncularla yaptığı motive edici konuşma ve yönetim anlayışı oldu. Saran, seçimin ardından oyunculara 'kulübün adamı olun' çağrısında bulundu ve Fenerbahçe'ye hizmet edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yönetimin futbolcuların her türlü sıkıntısını hızla çözmesi ve maaşları zamanında yatırması da kulüp içinde büyük bir motivasyon sağladı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın oyuncularla yaptığı konuşmada 'Herkes Fenerbahçe için burada' ve '1,5 sene sonra şampiyon olamazsak biz gideriz başkası gelir' ifadeleri kulüp içinde etkili oldu.
- Başkan Saran ve yönetimi, futbolcuların maaşlarını ve primlerini zamanında eksiksiz ödüyor.
- Fenerbahçe'de yöneticiler futbolcularla yakından ilgileniyor ve sorunlar eskiye göre daha hızlı çözülüyor.
Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin hemen ardından yükselişe geçti. Sarı-lacivertli takımda bu yükselişin sırrı ortaya çıktı.
"HERKES F.BAHÇE İÇİN BURADA"
Fenerbahçe'de yükseliş sırrı başkan Sadettin Saran'ın oyuncularla yaptığı konuşmada yatıyor. Başkan Saran'ın seçimi kazandıktan sonra oyuncularla yaptığı mini toplantıda "Benim değil kulübün adamı olun. Herkes Fenerbahçe'ye hizmet etsin. 1,5 sene sonra şampiyon olamazsak biz gideriz başkası gelir. Herkes Fenerbahçe için burada. Hizmet için burada." sözlerinin kulüp içinde çok etkili olduğu öğrenildi.
BÜYÜK MOTİVASYON SAĞLIYOR
Başkan Sadettin Saran kadar yöneticiler de futbolcularla yakından ilgileniyor ve her türlü sıkıntı hemen çözülüyor. Büyük sorun olarak gözüken sorunların eskiye göre daha hızlı çözülmesi futbolcuların da motive olmasını sağlıyor. Seçim öncesinde 'Sadettin Saran maaşları nasıl ödeyecek?" sözleri teknik heyeti, futbolcuları ve çalışanları olumsuz etkilese de Başkan Saran ile yönetimin maaşları, primleri zamanında eksiksiz yatırması herkesi memnun eden diğer bir detay oldu.