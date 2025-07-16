Fenerbahçe'de Yönetim Değişikliği: Erol Bilecik İstifa Etti, Acar Sertaç Komsuoğlu Atandı

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in istifasının ardından Acar Sertaç Komsuoğlu yeni Başkan Vekili olarak atanmıştır. Kulüp, Bilecik'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in istifasının ardından yerine Acar Sertaç Komsuoğlu geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Başkan Vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Buna müteakip, yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Sayın Erol Bilecik'ten boşalan Başkan Vekilliği görevine Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu atanmıştır. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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