Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, son toplantısında başkan Aziz Yıldırım liderliğinde görev dağılımını yaparak yeni dönem sorumluluklarını belirledi.
FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
BAŞKAN: Aziz Yıldırım
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Barış Göktürk: Başkan Vekili
Mahmut Nedim Uslu: Genel Sekreter
Nihat Özbağı: Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat
Mustafa Çağlar: FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler
Ahmet Önder Fırat: Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk
Cihan Kamer: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Fatih Öztürk: Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri
Batuhan Özdemir: İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi
Tanju Kaya: Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları
Ahmet Murat İman: Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)
Özgür Peker: İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri
Yusuf Buğra Tanık: Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme
Mehmet Aydın: İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme
Mehmet Selim Kosif: TFF, Dış İlişkiler
YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Fatih Aslan: Fenerium
Volkan Akan: Kadın Basketbol, Dernekler
Mustafa Aydın Acun: Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Barış Karagöz: Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler
Yasemin Babayiğit: Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Kadın Üye İlişkileri
Savaş Adalet: Hukuk İşleri
Demre İşçen: Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor
FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Feridun Geçgel: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Mehmet İman: Basketbol (Erkek)
İsmail Balcı: Stadyum, Tribün, Futbol Altyapı, Dereağzı
Ömer Onan: Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)
Abdullah Çiftçi: Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma