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Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, son toplantısında başkan Aziz Yıldırım liderliğinde görev dağılımını yaparak yeni dönem sorumluluklarını belirledi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN: Aziz Yıldırım

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Barış Göktürk: Başkan Vekili

Mahmut Nedim Uslu: Genel Sekreter

Nihat Özbağı: Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat

Mustafa Çağlar: FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler

Ahmet Önder Fırat: Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk

Cihan Kamer: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Fatih Öztürk: Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri

Batuhan Özdemir: İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi

Tanju Kaya: Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları

Ahmet Murat İman: Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)

Özgür Peker: İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri

Yusuf Buğra Tanık: Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme

Mehmet Aydın: İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme

Mehmet Selim Kosif: TFF, Dış İlişkiler

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Fatih Aslan: Fenerium

Volkan Akan: Kadın Basketbol, Dernekler

Mustafa Aydın Acun: Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Barış Karagöz: Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler

Yasemin Babayiğit: Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Kadın Üye İlişkileri

Savaş Adalet: Hukuk İşleri

Demre İşçen: Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor

FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Feridun Geçgel: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Mehmet İman: Basketbol (Erkek)

İsmail Balcı: Stadyum, Tribün, Futbol Altyapı, Dereağzı

Ömer Onan: Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)

Abdullah Çiftçi: Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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