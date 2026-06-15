Haberler

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Başkan vekilliğine Barış Göktürk, genel sekreterliğe Mahmut Uslu getirildi. Ayrıca kombine bilet satışlarının 17 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulübün açıklamasına göre yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi ve acil işlere dair istişarede bulunuldu.

Sarı-lacivertlilerde başkan vekilliğine Barış Göktürk, genel sekreterliğe Mahmut Uslu getirildi.

Futbol şubelerinden sorumlu yönetici Feridun Geçgel (Futbol AŞ) ve Cihan Kamer oldu.

Açıklamada ayrıca yönetim kurulu detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanacağı ve 2026-27 futbol sezonu kombine bilet satışlarına 17 Haziran Çarşamba günü yenileme dönemiyle başlanacağı da duyuruldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Hedefinde ünlü isim var: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış

İBB'de göreve gelir gelmez villaya taşınmış! Hem de lise mezunu
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım

Dünya rahat bir nefes aldı: ABD ve İran mutabakatına destek yağdı
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı