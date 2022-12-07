Fenerbahçe'de yeni Arda Güler bulundu! Jesus'un keşfi herkesi mest edecek
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Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında dikkatleri üzerine çeken 18'lik Yusuf Kocatürk, Jorge Jesus'u adeta büyüledi. Antalya kampına götürülen Yusuf, A Takım'a kazandırılacak.
Antalya'ya kampa giden Fenerbahçe'de altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcular dikkat çekiyor. Jorge Jesus, bu kampın gençlerin takıma kaynaşması adına bir fırsat olarak görüyor.
Altyapı oyuncularından; Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Doğukan Demir, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve İsak Vural, A Antalya kamp kadrosunda yer aldı.
Rayo Vallecano maçında oyuna giren Yusuf Kocatürk, dikkatleri üzerine çekti. 18'lik futbolcu stoper, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Tam bir joker olan Yusuf'un, ligin ikinci yarısında ve Avrupa maçlarında süre alma ihtimali hayli kuvvetli.
Vallecano maçında oyuna giren 2004 doğumlu stoper Yiğit Efe Demir de gelecek için umut verdi. Jesus, 1,93'lük stoperle Antalya kampında özel olarak ilgilenecek.