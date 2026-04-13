Kayseri'de Ederson'a yabancı madde atan kişi seyirden men cezası aldı

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan maçta kaleci Ederson'a yabancı madde atan şahsın tespit edildiğini ve hakkında seyirden men cezası uygulandığını açıkladı. Söz konusu olayla ilgili toplam 10 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir. Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur. Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
