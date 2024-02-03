Lincoln Henrique'nin eşini çıldırtan haber: Yalan söylüyorsun

Galatasaray ile zirve yarışında bulunan Fenerbahçe, ara transfer döneminin hızlı ekipleri arasında yer alıyordu. Kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü katan sarı - lacivertlilerde Umut Nayir, Samet Akaydin, Emre Mor, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ile yollar kiralık olarak ayrılmıştı.

EŞİNDEN ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA

Adı Ankaragücü ile anılan Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaşmaya varmış ve sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Brezilyalı futbolcunun eşi Adriana Muller ise bir gazetecinin yaptığı "Lincoln Henrique'nin eşi, Ankaragücü'nü istemedi" haberine sert bir tepki gösterdi. Muller, Henrique'nin Ankaragücü'ne transferi için onay verdiğini ancak anlaşmanın sağlanamadığını söyledi.

"ANKARA'YA GİTMEK İÇİN ONAY VERMİŞTİK"

Adriana Muller'in gazeteciye cevaben yaptığı paylaşımda "Bana güvenmeni istemiyorum. Aldığın duyumların doğru olmadığını kabul et. Lincoln ve ben Ankara'ya gitmek için onay vermiştik. Hatta çocuklarımıza okul bulmak için birkaç kişiyle iletişime geçtik. Ne yazık ki ben kocamın menajeri değil sadece danışmanıyım. Benim Ankaragücü'ne gitmek için kararım olumluydu ancak gerçekleşmedi" ifadelerine yer verdi.

"YALAN HABER YAPMAK GAZETECİLİK DEĞİLDİR"

Açıklamasının devamında eleştirilerinin dozajını daha da artıran Adriana Muller "Gerçek gazetecilik yalan haber yapmak değildir! Bunu beklemiyordum. Ancak kararımı Tanrı biliyor ki Ankaragücü'ne gitmek istemiştim. Transfer olmadı ancak onlar bir taraftar daha kazandı. Ankaragücü'ne uzaktan da olsa dua edeceğimden emin olabilirsiniz. Kocam, Brezilya'da oynayacak. O harika bir sporcu ve umarım yeni takımı ona çok değer verecek. Ben de bir eş olarak onu destekleyeceğim. Bir gözüm Brezilya'da diğer gözüm Türkiye'de olacak. Kocamı ve oyununu sevenler, Bragantino'nun maçlarını izleyebilir" dedi.