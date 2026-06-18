İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, yeniden yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların desteğiyle şampiyonluğa ulaşmayı amaçladığını söyledi.

İsmail Kartal, FB TV'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve futbol direktörlüğüne getirilen Oğuz Çetin'e teşekkür ederek, "Tekrar yuvaya dönmek ve Fenerbahçe'de görev almak beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın dün arayarak "Oğlum İsmail, nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Sayın başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkimiz, anılarımız var. Beni araması, sesini duymam çok gururlandırdı, duygulandım. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, bu sefer dördüncü gelişim. Bu camianın bir evladı olarak sayın başkanıma, yöneticilerime, beni destekleyen bütün taraftarlarıma mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiasına bir borcu olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. Bugün dünya futbolunda 5 trend takım var: PSG, Bayern Münih, Barcelona, Manchester City, Arsenal... 99 puan kazandığımız dönemde o gün nasıl futbol oynattıysak, taraftarlarımız bu takımları izlerlerse biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Bu sene hep birlikte hareket etmeliyiz, mücadele etmeliyiz. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle çok iyi bir sezon geçireceğimizi ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ruhunu kulübe geri getirmeleri gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'ye gelip, heyecanlı olmamak elde değil. Burası bizim yuvamız, burada hayatım geçti. Sonuna kadar savaşan, kazanma hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum. Bunu daha önce başardık. Bana büyük bir destek var. Ayrıca büyük bir çaba var. Yabancı futbolcular var, geçen sene baktığımda beden dilleri iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunlar, ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Onlara Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatacağım. Daha güçlü olmak için büyük bir çaba var." yorumunu yaptı.

Oğuz Çetin: "Beklentilerin farkındayız"

Fenerbahçe Kulübünde futbol direktörlüğüne getirilen Oğuz Çetin, sarı-lacivertli taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını ifade etti.

Oğuz Çetin, 103 gol atarak şampiyon oldukları sezon gibi seyrederken keyif alınan, çok gol atan bir takım oluşturmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu yeniden hatırlatmak adına hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız. Her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında, bunların üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim. Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini biliyoruz. Biz buna talibiz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına yaklaşık iki aydır çalışarak bugünlere geldik. Buraya sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak."

Cihan Kamer: "Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isim"

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer ise İsmail Kartal'ın teknik, taktik anlamda çok güvendikleri bir teknik adam olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri andan itibaren birçok teknik adamla görüştüklerini kaydeden Kamer, "Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. İsmail hocamız, nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu kanıtlamış birisidir. Teknik adamlık görevinde 99 puan, yani rekor puan toplayarak Fenerbahçemizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir. Fenerbahçemizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yardımcı antrenörlük görevine Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt'ın getirildiğini de ifade eden Cihan Kamer, "Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt'ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şunu söyledi; 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum.' dedi. Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak." değerlendirmesinde bulundu.