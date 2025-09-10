Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. Barış Göktürk yönetim kurulundan istifa etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göktürk, son dönemde kulübün mali yapısı ve borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. İstifanın Tedesco'nun transferi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Göktürk'ün Tedesco'nun takımın başına getirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiği ifade edildi.

"KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIYORUM"

Barış Göktürk sosyal medya hesabından istifa ettiğini resmen duyurdu. Göktürk, "Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 10.09.2025 tarihinde kendi isteğimle istifa ederek ayrılıyorum. Yönetim Kurulumuz, kısa görev süresi içinde (hisse satışı dışında) Fenerbahçe için sermaye artışı yoluyla 52 Milyon Dolar kaynak sağlamıştır. Olası yeni kaynaklar için sermaye tavanı 6 Milyar 250 Milyon TL'ye çıkarılmıştır. Fenerbahçe'de görev yapmak hayatımdaki en büyük şereftir, gururdur" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;