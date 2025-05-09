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Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
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RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerginliği maça damga vurdu.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Talisca, Tadic'e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini işaret etti. Bunun üzerine Sırp oyuncu, Talisca'nın üzerine yürüdü. Tadic'i takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

DEVRE ARASINDA BARIŞTILAR

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Tadic ve Talisca, devre arasında birbirlerine sarıldı ve barış sağlandı.

Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKmal e:

yiyin birbirinizi

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tadic gönderileceğini anladı, gerçek yüzünü gösterİyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hakem eyyamın kralını yaptı gene 2 net kırmızıyı vermedi fenere...beter olun inşallah yiyin birbirinizi

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Eyy Ali Koç ve Acun ılıcalı Şu maçtan sonrada kalkıp birdaha Yapı var derseniz Size diyecek sözüm yok. Sizin kadar Utanmaz Arlanmaz Pişkin yönetim dahada gelmez.

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

geçti artık 5 tane atsanızda boş

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