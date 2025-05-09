Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.
Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerginliği maça damga vurdu.
ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Talisca, Tadic'e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini işaret etti. Bunun üzerine Sırp oyuncu, Talisca'nın üzerine yürüdü. Tadic'i takım arkadaşları güçlükle ayırdı.
DEVRE ARASINDA BARIŞTILAR
Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Tadic ve Talisca, devre arasında birbirlerine sarıldı ve barış sağlandı.