Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesinin ardından Dorgeles Nene, özel uçakla İstanbul'a getirildi ve Galatasaray derbisinin kadrosuna alındı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirmek için özel uçak organize etti.
  • Dorgeles Nene, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil edildi.
  • Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol ve 7 asist üretti.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro planlaması açısından önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Dorgeles Nene'nin derbi kadrosuna dahil edildiği öğrenildi.

SADDETTİN SARAN ÖZEL UÇAK ORGANİZE ETTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesinin ardından hızlı bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirmek için özel uçak organize ettiği belirtildi. Bu süreç sonrası Dorgeles Nene'nin takıma katıldığı ve Galatasaray maçının kadrosuna alındığı kaydedildi.

BU SEZON 17 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol ve 7 asist üreterek toplam 10 gollük katkı sağladı.

