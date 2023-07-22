Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu

Büyük ses getiren transferler yapan Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Sarı-lacivertlilerde, önümüzdeki hafta Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Joao Pedro'nun durumu netlik kazanacak. Attila Szalai'nin ise Hoffenheim'a transferinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor

Dzeko ve Tadic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşiyor. Önümüzdeki hafta hareketli günler yaşayacak sarı-lacivertlilerde Rossi, Gustavo Henrique, Crespo ve Pedro gibi isimlerin akıbeti belli olacak.

YABANCI SAYISI 19'A DAYANDI

Hoffenheim'a transfer olma aşamasında olan Attila Szalai ile birlikte yabancı sayısı 19'a dayanan Fenerbahçe'de yabancı futbolcuların bir kısmıyla yollar ayrılacak.

YABANCILAR GİTMEDEN YENİ TRANSFER YOK

Sarı-lacivertlilerde en az 5 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması sonrası yeni transferler için tekrar girişimlere başlanacak.