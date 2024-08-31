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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok

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Alanyaspor ile oynanan maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Alexander Djiku, Gana'nın Angola ve Nijer ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçları kadrosundan çıkartıldı. Yıldız futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildi, tedavisi 10-14 gün sürecek.

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

2 HAFTA YOK

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Alexander Djiku 2 hafta yok

NE OLMUŞTU?

Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında sakatlanmış ve yerini Becao'ya bırakmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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