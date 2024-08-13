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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, maça dakikalar kala sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşma için geri sayım sürerken sarı-lacivertlilere Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

SAKATLANDI, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe, Lille maçı öncesi sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayımlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Onur Karataş:

sakatlık değil de satılmış diye anladım ben bunu

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Erdal Adil:

kesin öyledir

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