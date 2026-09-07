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Fenerbahçe'de Roma maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Roma maçının hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör, İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Roma maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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