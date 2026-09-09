Fenerbahçe’de Rodrigo Becao, Rodina Moskova’ya kiralandı
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova’ya kiralandığını açıkladı.
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı