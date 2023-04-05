Fenerbahçe'de olay üstüne olay! Ali Koç istifaya kalkıştı, Uğur Dündar izin vermedi

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Kadıköy'deki 4-2'lik Beşiktaş yenilgisinden sonra taraftarın hışmına uğrayan Başkan Ali Koç'un, "Ben bırakıyorum" dediğini ve Uğur Dündar'ın araya girdiği bilgisini paylaştı. Çelikler, Ali Koç ve Jorge Jesus arasında soyunma odasında yaşanan büyük olayı da anlattı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde 10 kişi kalan Beşiktaş'a, önde olduğu maçta 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de ortam çok gergin. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Vole'deki programında derbiden sonra statta ve soyunma odasında yaşananları anlattı.

"ALİ KOÇ İSTİFA ETTİ, JESUS'LA TAKIŞTI"

Çelikler, "Ben bırakıyorum" diyen Ali Koç'u, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın "Aman Başkan yapma, sırası değil" diyerek sakinleştirdiğini söyledi. Ünlü yorumcu, Jorge Jesus'un soyunma odasına inen Ali Koç'a karşı çok sert tepki gösterdiğini de belirti.

İşte Çelikler'in ağzından yaşananlar:

"Soyunma odasında bir şeyler yaşanmış, bunlar iddiadan öte. Gece geç saatlerde Ahmet Selim Kul yazmış. Portekiz'den A Bola da yazdı yaşananları.

"BANA TELEFON GELDİ, ALİ KOÇ'UN İSTİFASINI ÖĞRENDİM"

Camianın büyükleriyle bir iftardaydım. Ben oradayken gelen telefonları aktarayım. Başkan maç biter bitmez 'ben bırakıyorum' diyor. Uğur Dündar da diyor ki 'aman başkan' napıyorsun!' Başkan kalkıyor bir yöneticiye, 'söyleyin oyunculara soyunma odasında beni beklesinler' diyor.

"OYUNCULARIMA BAĞIRAMAZSIN"

Aşağıya iniyor diyor ki 'Aferin size' ve birtakım bağırış çağırış oluyor. Doğum günümde bunu mu yapacaktınız diyor, fırça atıyor. O sırada teknik direktör odasından yeni gelmiş Jesus, Başkan'ın bağırış çağırışlarını duyuyor. Sonra enteresan bir şey oluyor, Jesus başkana bağırıyor ve 'burada oyunculara bağıramazsın sorumlu varsa benim' diyor.

"BANA BAĞIRACAKSIN"

Jesus diyormuş ki bana bağıracaksın oyunculara değil, başkan kafasını çeviriyormuş bir tarafa hoca da o yöne geçiyormuş. Ali Koç'u baya sindirmiş. Yöneticiler Ali Koç'u alıp çıkarmış, Jesus hala bağırıyormuş.

"ÖLSE BAŞKANLIĞI BIRAKMAZ"

Bir gazeteci abimiz yazmış Ali Koç sezon sonunda başkanlığı bırakıyor diye, bence ölse bırakmaz. Çok iyi Fenerli diyorlar, bence değil. İyi Fenerli olsa bırakır. Kime sorsam oy verdiği için çok pişman"