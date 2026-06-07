Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek.

Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.