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Fenerbahçe'de görev dağılımı belli oldu

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Aziz Yıldırım başkanlığında Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Uslu genel sekreter oldu.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken, kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır. Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Yönetim kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır. Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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