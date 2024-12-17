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Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi

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Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. İrfan Can Eğribayat'ın ardından Dominik Livakovic'in de sakatlanmasının ardından İrfan Can'ın Eyüpspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti tarafından seferberlik ilan edildi. 26 yaşındaki eldiven yetiştirilemezse kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor.

LIVAKOVİC OYNAYAMAYACAK

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi

SAĞLIK HEYETİ, İRFAN CAN İÇİN SEFERBER OLDU

Bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi. İrfan Can yetişmezse kaleyi Ertuğrul koruyacak.

Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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