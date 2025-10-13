Haberler

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmasının ardından kazan kaynamaya devam ediyor. Sadettin Saran ve ekibinin göreve devam edeceği belirtilen sportif direktör Devin Özek ile de kısa süre içerisinde yollarını ayıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de milli arada radikal kararlar alınmaya devam ederken kazan fokur fokur kaynamaya devam ediyor.

TEDESCO'DAN SADETTİN SARAN'A RAPOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'de puan kayıplarının üzüntüsü yaşanmaya devam ederken, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yabancı futbolcular Archie Brown ve Edson Alvarez'le tartışması ve bu yaşananlarla birlikte ortamın gerilmesinin sonuçları büyük ses getirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımda yaşananları anlatan bir raporu başkan Sadettin Saran'a verdiği belirtildi. Bu rapor doğrultusunda iki oyuncu kadro dışı kaldı.

DEVİN ÖZEK İLE AYRILIK YAKIN

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın takıma vurduğu neşter İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertlilerde Futbol AŞ'de Ali Koç döneminden kalan yöneticiler tek tek gönderilirken, iletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrıldı. Sıradaki ismin ise daha önce takımda kalmasına karar verilen sportif direktör Devin Özek'in olacağı kaydedildi. Saran ve yönetiminin, sürpriz bir karar alarak Devin Özek ile kısa bir zaman dilimi içerisinde vedalaşacağı aktarıldı.

