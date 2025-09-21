Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçında 4 Değişiklik

Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile oynanan maç öncesi kadroda 4 değişiklik yaparak yeni transferler Ederson, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'ya forma şansı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1. hafta erteleme maçında Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor müsabakasına göre 11'de 4 değişiklikle Kasımpaşa mücadelesine başladı.

Tedesco; erteleme maçı olması sebebiyle forma giyemeyen yeni transferler Ederson, Kerem Aktürkoğlu ile Asensio'ya 11'de şans verdi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Arcihe Brown'un yerine de Çağlar Söyüncü'yü görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio, 11'i ile başladı.

Marco Asensio ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Marco Asensio, ilk kez 11'de başladı. Teknik Direktör Tedesco'nun 11'de görev verdiği Asensio, ligin 5. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında son 7 dakikada sahada yer almıştı.

En Nesyri kulübede

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ise bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde yer aldı. 5'i Süper Lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 9 karşılaşmanın tamamında 11'de görev alan Faslı oyuncunun, 5 gol ve 1 asisti bulunuyor. - İSTANBUL

