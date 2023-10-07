Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Sarı-lacivertliler, ligin 8'inci haftasında saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.