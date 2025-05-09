Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Milan Skriniar, maçın ardından konuştu.

Mücadelede takımının ikinci golünü atan Skriniar, "Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Skriniar, kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya cevap vererek, "Şu an transferle ilgili konuşmak zor. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçı bitirdikten sonra her şeyi değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben Fenerbahçe'de herkes tarafından destek gördüm. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Şu an 3 maça odaklıyız." cevabını verdi.

Milan Skriniar son olarak galibiyeti Mert Hakan'a armağan ettiğini belirterek, "Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için." şeklinde konuştu.