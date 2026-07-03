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Fenerbahçe'de kadro, Avusturya kampında şekillenecek

Fenerbahçe'de kadro, Avusturya kampında şekillenecek
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek olan Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu kadrosu, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Avusturya kampında belirlenecek. Birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek olan Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunda mücadele edilecek kadrı Avusturya kampında belirlenecek. 10+4 yabancı kuralı nedeniyle sarı-lacivertlilerde birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürerken, takıma ikinci kamp öncesi 2 günlük izin verildi. Sarı-lacivertliler, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yaptı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda top koşturan isimlerle birlikte 30 kişi kampa katılırken, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sıkı bir idman programı gerçekleştirildi. Kafileye yeni transferler Vedat Muriqi ile Amara Diouf da dahil oldu.

Fenerbahçe, 5 Temmuz itibarıyla ikinci etap çalışmalarına Avusturya'da devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralı sebebiyle; Archie Brown, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif ve Amara Diouf'un kadroda tutulması bekleniyor. Mevcut kadroda yer alan yabancı oyunculardan hangileriyle yola devam edilip edilmeyeceği ise Avusturya kampı sonrası teknik heyetin raporu sonrası netlik kazanacak.

Yabancı oyunculardan Ederson, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Nelson Semedo ve Dominik Livakovic, Dünya Kupası sonrası kullanacakları izin sonrası takıma katılacak.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Mert Günok da 5 Temmuz tarihinde İstanbul'da takıma katılacak ve kafileyle birlikte Avusturya kampına gidecek.

Topuk Yaylası'nda yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ise İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21-22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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