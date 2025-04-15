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Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek! İşte yerine gelecek isim

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Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Takımın başına büyük umutlarla getirilen Mourinho'nun performansı eleştirilirken, lig şampiyonluğunun kaçırılması durumunda görevine son verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yeni hoca adayı ise Sergen Yalçın olarak öne çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe hem Türkiye Kupası'na hem de Avrupa'ya veda ederken Jose Mourinho'nun bu performansı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Takımın başına büyük umutlarla getirilen Portekizli hocanın geleceği tartışılırken lig şampiyonluğunun da kaçırılması durumunda biletinin kesilmesi bekleniyor.

ELİNDE SADECE LİG KALDI

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda erken elendi. Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında zorlanıyor. Özellikle üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet almakta sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenen performansı sergileyemedi.

Mourinho'nun saha içindeki sonuçları kadar saha dışındaki tutumları da tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı gerilimde Buruk'un burnunu sıkması uzun süre konuşuldu. Ayrıca Buruk için sarf ettiği "maymun gibi zıplıyor" sözü ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

ŞAMPİYON OLAMAZSA YOLLAR AYRILACAK, YERİNE SERGEN YALÇIN GELECEK

Tüm bunlar yaşanırken İspanyol AS gazetesine göre, büyük umutlarla başlayan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefi gerçekleşmezse sezon sonunda bitmesi bekleniyor. Yönetimin nihai kararı sezon bitiminde vereceği belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İrfan Yirmibeş, Ali Koç'un gelecek sezon Sergen Yalçın'la çalışmayı düşündüğünü iddia ederken, "Fenerbahçe, Sergen Yalçın dışında başka teknik direktörleri de değerlendiriyor" sözleriyle camiada heyecan yarattı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho gönderilecek! İşte yerine gelecek isim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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