Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 7 isim kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe, cumartesi günü saat 21:30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK BİRDEN

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik

