Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe ve Spartak Moskova, Alexander Djiku'nun transferi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaştı. Ganalı stoperin kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer döneminde son günlerde adeta şov yapan Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir yıldızı ile daha yollarını ayırdı.

2.5 MİLYON EUROYA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Spartak Moskova, Alexander Djiku transferi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZON 1 DAKİKA OYNADI

Haberde sözleşmede bonus maddesi olmadığı kaydedildi. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı.

