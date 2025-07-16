Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

Fenerbahçe, Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik'in istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

EROL BİLECİK'İN YERİNE SERTAÇ KOMSUOĞLU

Erol Bilecik'in istifası sonrası boşalan Başkan Vekilliği görevine kimin atandığı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, Bilecik'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sertaç Komsuoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Yapılan KAP açıklamasında, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevres Erol Bilecik, 29.06.2018 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteğiyle 16.07.2025 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.